Quedó aniquilado el fantasma de la violencia en la jornada electoral en Jalisco, señala el vocal ejecutivo del INE, Carlos Manuel Rodríguez, tras destacar la participación ejemplar de la ciudadanía.

Pide a partidos y candidatos no adelantarse a los tiempos.

“Pues creo que es muy pertinente el llamado a que no haya adelantados a que se esperen a la información que rindan de manera formal las autoridades electorales, porque ya parece parte de nuestra cultura que en cada jornada electoral surjan adelantados y se manifiesten triunfadores de las elecciones, aunque luego no corresponde la información que brindan con el rostro que manifiestan”. (Por Claudia Manuela Pérez / Foto: @iepcjalisco)