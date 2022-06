A pesar de que se dio un paso importante al homologar los sueldos de los policías de la Zona Metropolitana de Guadalajara, falta mucho por hacer en materia de capacitación y equipo, señala el presidente municipal tapatío, Pablo Lemus, al referirse al asesinato de cuatro elementos de seguridad de El Salto, que acudieron a un llamado de la ciudadanía.

“Pero todavía quedan muchas otras cosas, entre ellas la homologación de prestaciones, eso lo deberán de hacer los propios municipios. La tercera el equipamiento; la cuarta la capacitación, porque pueden ganar lo mismo, pero probablemente no tengan las patrullas, no tengan el armamento, no tengan la capacitación y la última, no tengan las herramientas tecnológicas”.

Agrega que urge una academia metropolitana de policía, donde se puede homologar también la capacitación de todos los elementos. (Por Claudia Manuela Pérez)