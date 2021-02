La carta que envió a los gobernadores para pedirles que no intervengan en las elecciones, rendirá buenos frutos, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Entonces ayer el gobernador de Tlaxcala me trajo una carta expresando que él se adhiere a este acuerdo. Estoy seguro que otros van a hacer lo mismo y que se va a garantizar que sea la gente, libremente, el ciudadano el que decida, voto libre, secreto. Nada de manipulación”.

Por otro lado, reconoció que en el gabinete de seguridad casi no se ha tratado el caso de la operación delictuosa de la mafia rumana en Quintana Roo, por cual pedirá a la secretaria Rosa Icela Rodríguez atender este asunto. (Por Arturo García Caudillo)