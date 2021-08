Aunque al Primer Mandatario le urja, no hay ninguna prisa para aprobar la Ley en materia de Revocación de Mandato, asegura la presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri.

“Desde mi perspectiva no hay de ninguna manera prisa, por que los plazos están abiertos, el proceso empieza el primero de noviembre, no es una ley electoral que se rija por los tres meses antes de iniciado el proceso, es una ley de revocación de mandato. La Ley electoral rige para elegir, esta rige para quitar. Entonces, hay que trabajarla. No solamente en el procedimiento par llegar a la jornada de la revocación, que por cierto, con todo respeto, señor presidente, no puede ser el 21 de marzo, tiene que ser como plazo máximo el 5 de marzo”.

Por ello, a dos semanas de que inicie la 65 Legislatura del Congreso de la Unión, hay tiempo para aprobar este tema en septiembre. (Por Arturo García Caudillo)