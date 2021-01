Si lo que se pretende es modificar a la baja los indicadores de la pandemia, los botones de emergencia aplicados por el Gobierno del Estado durante periodos de 15 días, no deberían de terminar de tajo, considera el epidemiólogo, Carlos Alonso Reynoso.

“Las medidas no pueden suspenderse por decreto en una fecha determinada. Las medidas deberían de evaluarse constantemente con base en indicadores y estos indicadores van determinar qué medidas pueden relajarse y qué medidas deben ser más restrictivas, pero suspenderlas de un momento a otro, lo único que genera es que sí haya una disminución, pero cuando se suspendan estas medidas vuelva a haber un aumento en la movilidad, el contacto y por supuesto en los contagios”.

Considera que los gobiernos Federal y Estatal deberían buscar consensos, para que no haya discordancia en las medidas restrictivas, sobre todo que hoy Jalisco se ubica en semáforo rojo.

Esto evitaría que se confunda a la población. (Por Gricelda Torres Zambrano)