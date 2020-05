Senadores de Acción Nacional calificaron como un distractor, un despropósito, una caja china, un absurdo, la Iniciativa de Morena para dotar de facultades al INEGI para entrar a las casas particulares y medir la riqueza de los mexicanos, como explica la legisladora, Xóchitl Gálvez.

“Lo que estamos viendo es la estupidez de la semana, pero simplemente para que no hablemos del tema central, que este ataque a las energías renovables, el daño que le van a causar a la salud pública de los mexicanos, lo que está pasando en los hospitales con los ventiladores. Para que no hablemos de la falta de medicamentos, al falta de equipo de protección, la falta de especialistas en los hospitales, no hablemos del desastre que están haciendo con el tema energético, nos meten su caja china”. (Por Arturo García Caudillo)