En el Gobierno de Jalisco no quedaron del todo satisfechos con el informe sobre personas desaparecidas que presentó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas, y que ubica a la entidad como el primer lugar en personas desaparecidas.

El coordinador del gabinete de seguridad de Jalisco, Macedonio Tamez, indicó que el informe está incompleto porque al menos 20 estados del país y la propia Fiscalía General de la República no presentaron información o lo hicieron de manera incompleta:

“De tal manera que no es posible hace un comparativo entre estados cuando la mayoría de los estados no aportaron ninguna información o la aportaron parcialmente, y por otro lado destaco la transparencia del estado de Jalisco que ha sido una de nuestras vocaciones desde el primer día que siempre informa lo que debe informar a quien debe informar y por eso aparece con mayor cifra de desaparecidos”

Macedonio Tamez indicó que el Gobierno de Jalisco aún espera conocer la estrategia de las autoridades federales para combatir la desaparición de personas.

Señaló que en la mayoría de los casos los victimarios pertenecen al crimen organizado que es un tema de competencia federal. (Por José Luis Escamilla, Foto: @PoliciaZapopan)