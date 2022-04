Es inviable la medida que analiza el Gobierno Federal, de dominar la inflación mediante un decreto que controle los precios de productos de la canasta básica, señalan los presidentes de la Coparmex y la Canaco en Jalisco.

El presidente de la Coparmex sección Jalisco, Carlos Villaseñor, indica que se afectaría la producción de alimentos.

“Afectará a mayor escasez, una iniciativa como tal generará más escasez de los productos y generará mayor presión a la alza de los precios. La solución no es esa, no podemos por un decreto tratar de controlar los precios”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Raúl Uranga Lamadrid, lamenta que se quiera regresar a los viejos tiempos que no le abonaron a la economía del país. (Por Claudia Manuela Pérez)