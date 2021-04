Para el epidemiólogo y especialista en Salud Pública, Carlos Alonso Reynoso, es irresponsable avanzar con otros grupos de edad, cuando no ha concluido la vacunación del personal de salud y adultos mayores.

“Hay un gran porcentaje del personal de salud y de adultos mayores que no han recibido las dos dosis, por lo tanto no han terminado el esquema completo y a mi me sorprende que las autoridades ya estén declarando que ya se concluyó la fase de vacunación de adultos mayores cuando todavía hay un gran porcentaje que no hay recibido las dos dosis. Esto en cierta medida me parece irresponsable”.

Considera que será difícil vacunar al 60 por ciento de la población al mes de agosto, fecha prevista en Jalisco para el regreso presencial a las aulas. (Por Gricelda Torres Zambrano)