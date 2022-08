Ya más recuperada del susto tras haber atropellado este mediodía a un policía motorizado de Guadalajara en el cruce de avenida Hidalgo y la calle Ghilardi por dar vuelta en el segundo carril a la derecha para no invadir el BusBici, la señora Eli González, manifiesta su extrañeza por esta indicación

“A mi parece muy peligroso porque si tenemos algún punto ciego va a suceder lo que me sucedió a mi o sea, por más cuidado que tengamos si viene una motocicleta atrás de nosotros, que yo veo y doy la vuelta y vienen dos carros atrás y no lo veo obvio vamos a tener un percance”.

Por cierto este accidente mantuvo cerrado por más de una hora un pequeño tramo del carril BusBici.

El policía sólo tuvo lesiones leves. (Por José Luis Jiménez Castro)