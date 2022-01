Lo importante no es la extensión de la pregunta, sino que la gente participe en la Revocación de Mandato, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, en relación a la propuesta del ministro de la Corte, Jorge Mario Pardo Rebolledo, de recortar el texto que irá en la papeleta el próximo 10 de abril.

“Sí, es un asunto, yo diría de forma, no de fondo. ¿Cuál es el fondo? Que es lo que interesa. Es preguntarle a la gente ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Eso es todo. Y lo de la pregunta pues sí, importa, ¿no?, que lo resuelvan, pero lo más importante es que el día 10 de abril a votar, que se instalen todas las casillas y todos a participar”.

En cuanto a la ampliación presupuestal solicitada por el INE para llevar a cabo este ejercicio, el Primer Mandatario explicó que el secretario de Hacienda se encontraba fuera del país y por eso no había respondido, pero que dará respuesta a en estos días al planteamiento del instituto. (Por Arturo García Caudillo)