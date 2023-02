Felipe Calderón Hinojosa se equivocó en su estrategia de seguridad, asegura Francisco Ramírez Acuña, quien fuera el secretario de Gobernación cuando a finales del 2006 se le declaró la guerra al narco en México.

“Que yo creo que el gran error del presidente Felipe Calderón fue no cambiar de estrategia. Debimos habernos ido inmediatamente a reconstruir el tejido social. Por otro lado, debimos como se les estaba entregado una gran cantidad de dinero a todos los gobernadores del país, haberles exigido que se rehicieran las policías estatales y las policías municipales, con la cantidad tan grande que se les estaba entregando. Todos los gobernadores se hicieron patos y no hicieron la tarea que les correspondía”.

Tras reiterar que no tuvo relación con García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico, Ramírez Acuña hace hincapié en que desde un principio le advirtió a Felipe Calderón que la estrategia de seguridad era un error. (Por Gricelda Torres Zambrano)