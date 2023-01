La impunidad en los casos del exmagistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas y del feminicidio de Luz Raquel Padilla, quemada viva en Zapopan, confirman la falta de perfiles y políticas públicas para investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, reprocha la representante de CLADEM y académica del ITESO, Alejandra Cartagena

“Que seguimos teniendo perfiles no idóneos en las instancias de la Fiscalía. Que no toman con seriedad las denuncias de las mujeres, que no investigan con perspectiva de género y que finalmente esta impunidad que persiste se ha traducido en el incremento de violencia feminicida”.

Al preguntarle sobre el papel de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en Jalisco, considera que no hay todavía resultados transversales que se traduzcan en una verdadera prevención y protección para la vida de las jaliscienses. (Por Gricelda Torres Zambrano)