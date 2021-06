A unas horas de la manifestación nacional para exigir fin al desabasto de medicamentos oncológicos en el país, el director de Nariz Roja, Alejandro Barbosa, llama a la población a acompañarlos en cualquier de las protestas que se realizarán este miércoles en Ciudad de México, Veracruz o Guadalajara.

“Hoy no nos urge un aeropuerto, hoy no nos urge una carretera, hoy no nos urge un estadio, hoy no nos urge un Tren Maya. Hoy nos urge que nuestra gente tenga medicamentos y que no nos digan que hasta ahorros tienen, porque no se puede ahorrar lo que no se ha gastado. No se puede ahorrar cuando hay gente que anda pidiendo, rifando, subastando, empeñando sus cosas para poder comprar un medicamento. No se vale”.

Es urgente, insiste, que se garantice el derecho a la salud consagrado en la Constitución. (Por Gricelda Torres Zambrano)