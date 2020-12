El boxeador jalisciense, Saúl “Canelo” Álvarez tuvo anoche un triunfal regreso al ring tras 13 meses de inactividad al vencer por decisión unánime al británico Callum Smith ante unas 12 mil personas en el Alamodome de San Antonio Texas.

Dos jueces le dieron el triunfo al Canelo por 119-109 y el tercero por 117 a 111. Lo cierto es que durante los 12 rounds el tapatío se vio mejor que el inglés y al final se llevó de manera clara y contundente la victoria ante lo cual indicó.

“Me siento muy bien, la verdad es que hice un muy buen trabajo después de 13 meses sin pelear creo que hice un buen trabajo con un peleador de mayor peso que yo, campeón mundial el número uno en este peso creo que hice un excelente trabajo después de 13 meses, me siento muy contento, Smith es un gran peleador y pues aquí estamos de regreso, gracias a toda la gente por estar aquí, gracias por el apoyo incondicional y vamos a seguir haciendo historia, esta es la era del Canelo”.

“Smith es un peleador muy fuerte ya lo había dicho y lo demostró mis respetos para el pero como todos me catalogan soy el mejor del mundo y por algo. Muy fuerte en este peso la verdad que no me desgasto, me desgasto menos para dar el peso y eso me hace estar más fuerte a la hora de la pelea así que ya lo demostré con el número uno en las 168 libras me vi muy fuerte y después de 13 meses sin pelear creo que tengo mucho que demostrar, me siento mejor que nunca”.

Dijo el “Canelo” que buscará unificar los títulos en este peso de la Federación y de la Organización Mundial, y que después, si la gente se lo pide, enfrentaría una vez más a Gennady Golovkin.

(Por Manuel Trujillo Soriano).