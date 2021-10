La Escudería Red Bull hizo el 1-3 en el Gran Premio de Estados Unidos de Formula UNO, Con el primer lugar para Max Verstappen, quien superó en reñido duelo al inglés Lewis Hamilton de Mercedes, mientras que el mexicano Sergio Pérez consiguió su cuarto podio de la campaña al finalizar en tercer lugar, y dijo que fue una carrera de mucho desgaste físico.

“Sin duda la carrera más difícil en la parte física tenía problemas en el estomago antes de la carrera y cuando empezó la carrera me quedé sin agua, desde la vuelta uno y creo que en la carrera 20 estaba totalmente fuera ya no tenía fuerzas, me costaba mucho frenar, mantener el cuello, cada vez era pero entonces era una carrera de sobrevivencia no podía controlar el auto lo suficiente y fue durísimo, muy, muy duro, no recuerdo una carrera así en toda mi carrera”.

Verstappen se mantiene al frente en la clasificación Mundial de pilotos con 287.5 unidades con 12 de ventaja sobre Hamilton y “Checo” Pérez es cuarto lugar con 150 puntos.

La siguiente carrera de la temporada, será el Gran Premio de México a celebrarse el 7 de noviembre.

(Por Manuel Trujillo Soriano)