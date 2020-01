A pesar de que el Gobierno del Estado dio marcha atrás al cobro del permiso a transportistas para su ingreso a la Zona Metropolitana, cuando menos 17 empresas que hasta el momento han conseguido sendas suspensiones de juzgados de distrito, no se desistirán de los juicios de amparo tramitados.

El litigante, Félix Arratia, responsable de varios de estos juicios, señaló que no se promoverán los desistimientos porque la iniciativa enviada por el Gobernador fue para modificar la Ley de Ingresos en torno al cobro de permisos, pero también piden las modificaciones correspondientes a la Ley de Movilidad, que garanticen que este permiso no se cobrará en años posteriores.

Las suspensiones obtenidas por las empresas no sólo eximen a los transportistas del pago del permiso, sino que impiden a la autoridad estatal sancionar a sus unidades por incumplir el horario de restricción de 6 a 9 de la mañana, usar dobles remolques, excederse en pesos y dimensiones u obligar a circular sólo por ciertas vialidades. (Por Héctor Escamilla Ramírez)