Para evitar nuevas inundaciones en la colonia Ojo de Agua y Juan de la Barrera, el gobierno del Estado y el ayuntamiento de Tlaquepaque iniciarán el proyecto para un nuevo colector que mitigue los anegamientos en esta zona, por los desbordamientos del Canal del Ahogado. El gobernador, Enrique Alfaro, comentó qué provocó el desbordamiento del 3 de septiembre pasado.

“Esta colonia está abajo del nivel del canal y eso va a ser siempre un riesgo si no tomamos otro tipo de medidas y otro tipo de medidas significa entender que no se puede seguir arreglando esta ciudad con parches”.

Acusó el mandatario, por ejemplo, las obras que se hicieron sobre la calle San Fernando en 2015, que no logran desfogar el agua que llega a salir del canal. Explicó que es imposible que la obra evite en su totalidad las inundaciones, pero ayudará a mitigarlas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)