El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, hizo un llamado a los mexicanos y particularmente a su homólogo Andrés Manuel López Obrador, a trabajar juntos en la construcción de muros, pero no de ladrillo, ni de armas, sino de prosperidad.

“Vengo a invitarles a que trabajemos juntos en la construcción no de muros físicos, sino de muros de prosperidad, no de muros de armas, sino de prosperidad que alienten a las personas a quedarse y no arriesgarse. Mi invitación es a que hagamos algo juntos, para lograrlo constituyamos en la zona fronteriza un auténtico muro de prosperidad”.

Lo anterior durante su discurso en la sesión solemne en que fue recibido por el Pleno del Senado de la República. Donde también urgió a que las relaciones entre los dos países se fortalezcan, como jamás en su historia y llevarlas al punto más alto para el beneficio de ambos pueblos.

(Por Arturo García Caudillo) (Foto: Cuartoscuro)