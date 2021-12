Anticipa la Cónsul de Estados Unidos en Guadalajara Eliza Al-Laham que al menos en el corto plazo las autoridades de ese país no modificarán ni eliminarán la más reciente alerta de viaje que emitieron para sus ciudadanos que pretenden venir a Jalisco.

La alerta es del nivel tres e invita a los ciudadanos estadounidenses a no visitar Jalisco, y en caso de estar ya aquí les pide que no viajen por carretera de noche o que eviten sitios masivos.

“Estamos en la categoría tres que es que los ciudadanos americanos, estadounidenses, deben pensar antes de venir o viajar a Jalisco. Esta decisión está basada en datos y en información estadística. No ha cambiado recientemente y hasta hoy probablemente no lo veamos cambiar”.

Esta alerta de viaje llegó hace algunas semanas luego que elementos federales capturaron en calles de la zona metropolitana de Guadalajara a la esposa de Nemesio Oseguera Cervantes y a otros personajes de ese grupo delictivo. (Por José Luis Escamilla)