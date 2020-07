En reunión con autoridades de Puerto Vallarta, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, afirmó que la reapertura de playas en este destino turístico no generó un incremento de contagios de Covid-19 o fallecimientos, aunque pidió a la población no relajar las medidas sanitarias.

“En el caso de contagios veníamos arrastrando en un mismo periodo de 20 días un promedio de 17 casos diarios antes de la apertura de playa, subió a 23 casos diarios, es decir como era predecible, tuvo un incremento, pero no se disparó rebasando la capacidad de respuesta de la autoridad”

Los decesos en este municipio pasaron de 1.4 al día a 1.9. El Puerto está a 50 por ciento de su capacidad hospitalaria y tiene de cinco a 12 hospitalizaciones por días.

Estos anuncios surgen 72 horas después de la divulgación de fotografías de las playas vallartenses atiborrada de bañistas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)