El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reveló hoy que el campeón mundial Saúl “Canelo” Álvarez contempla pelear en Guadalajara, de ser posible este mismo año.

“El punto de partida es la voluntad de Saúl de pelear en su ciudad de hacerlo en este momento en el que está a tope en el que es la figura más importante del boxeo a nivel internacional, no hay todavía algo concreto, lo que yo he tenido la oportunidad de platicar con el ya un par de ocasiones y me ha confirmado su decisión y su ánimo de pelear en Guadalajara, creo que tendrá que ser un grandísimo evento y yo espero que se pueda concretar este mismo año”

Hace unos días el “Canelo” sufrió la segunda derrota de su carrera en las Vegas al caer ante el ruso Dmitry Bivol en la categoría de las 175 libras. (Por Manuel Trujillo Soriano)