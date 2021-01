La cuesta de enero será, durante este 2021, algo que no sólo afectará a las personas, pues debido a la pandemia y sus repercusiones económicas globales la enfrentarán también los países, indicó el docente de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana, campus Guadalajara, Alejandro Rodríguez Magaña.

Dijo además que si bien el tema de la generación de más de 50 vacunas diferentes puede ser considerado como algo positivo, esto no da certeza a los mercados hasta que no se tenga el control de la enfermedad.

“En año, es seria, es fuerte, es importante, pero la cuesta de enero que viene para los países es igual. Va a tener una situación difícil, hay que salir de un bache importante que se presentó en 2020”.

Agregó que este 2021 los países deben pensar en apuntalar sus economías para poder salir del bache en el que se encuentran. (Por Aníbal Vivar Galván / Foto: Cuartoscuro)