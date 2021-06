La directora de la CONADE, Ana Guevara, le contestó hoy a la doble medallista olímpica, Paola Espinosa, quien calificó su administración como la peor de la historia, indica que sólo es un pataleo de la clavadista, quien debe entender que ya no hay permanecía voluntaria.

“Para mi será y es la clavadista que más ha dado a este país, hasta ahí, su punto de vista alrededor de la administración bueno yo estoy haciendo mi trabajo, estamos haciendo el mejor esfuerzo y pues todo cambio genera reacciones y pues lamentablemente, hoy ya no hay permanecía voluntaria y creo que la grandeza de una atleta radica ahí saber cuando ceder la estafeta, entonces no tengo ningún punto de vista alrededor de sus dichos, no hay como validarlos, muchas de las cosas que digo bueno pues si son como dice pues que las pruebe”

Paola, señaló a la directora de la CONADE como la responsable de que le hayan quitado el boleto que ganó al lado de Melany Hernández para dejarla fuera de Tokio. (Por Manuel Trujillo Soriano)