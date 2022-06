Bomberos de Guadalajara y de la Unidad Estatal de Protección Civil se movilizaron esta mañana para atender un incendio dentro de una empresa de autopartes en la zona Industrial de Guadalajara. No se reportan lesionados y la emergencia fue atendida antes que las llamas se propagaran a otras áreas de la empresa.

El siniestro ocurrió en el cruce de Francisco de Orellana y López de Legaspi; el fuego inició en un área de secado de pintura, una superficie de 20 por 30 metros donde se quemaron láminas de policarbonato. Lo explica el vocero de Protección Civil Jalisco, Enrique Bustos.

“Hasta el momento no se sabe qué fue lo que provocó el incendio, sin embargo la pronta intervención vaya también de las personas de aquí de este lugar, provocó la pronta evacuación de todos los trabajadores y no tenemos de momento personas lesionadas”.

En total fueron desalojados 150 empleados de la planta. (Por Héctor Escamilla Ramírez)