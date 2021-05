Continúa este martes la búsqueda del oficial de la Policía de Guadalajara Mario Alberto “N”, privado de la libertad el domingo pasado por varios hombres armados que fueron hasta su departamento de la colonia Jardines Alcalde.

El Fiscal de Jalisco asegura que no hubo ningún error en la integración de la carpeta de investigación que hubiera permitido a los criminales conocer la dirección particular del policía de Guadalajara.

“En este caso en específico siempre tenemos el debido cuidado. Solo referirles que el domicilio en este caso de los policías es su domicilio oficial. Es el domicilio de la Comisaría el que se menciona. No se hace referencia a ningún domicilio particular”.

El fiscal, Solís Gómez dijo que hasta el momento ningún policía de Guadalajara ha denunciado amenazas en su contra tras su participación en eventos relevantes, sin embargo por la naturaleza de esos hechos no se descartan represalias. (Por José Luis Escamilla)