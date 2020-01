Mientras un tramo de la ciclovía de la avenida 8 de Julio en la Zona Industrial fue demolida estando ya terminada, en otro comenzaron a levantarla, esto justo afuera de la clínica 46 del Seguro Social, algo que no se explican comerciantes de la zona.

“Allá de aquél lado les este pusieron y la quitaron, aquí vinieron excavaron duraron mucho tiempo y ahorita ya anda trabajando otra vez, mucha gente reniega que porque es una avenida muy transitable y que pues no queda bien eso aquí, que como no la hacen una calle para atrás, otra para adelante y dejan libre la avenida… No pues qué puedo opinar o sea son malas planeaciones y todo pues del gobierno, ni modo que digamos que es otra”.

Este lunes aún se observan varios tramos demolidos de la ciclovía de avenida 8 de Julio en dirección de la Zona Industrial a la colonia Morelos. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)