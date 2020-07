Por lo menos todo el día de hoy y parte de mañana, continuará cerrada la lateral de avenida López Mateos en La Calma, donde se sigue trabajando en el deslave que el lunes provocó el hundimiento de un camión.

El responsable de dictaminación de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Francisco Ceda informa qué se hace.

“Desde ayer se trabajó en este dique de contención para que el agua que viene de aguas arriba no se nos venga otra vez a meter a lo que es la obra de aquí de López Mateos 4040 -¿Seguimos confirmando qué hay unos 12 metros, once metros de profundidad?- Son once metros de profundidad y ahorita nos quedan como dos metros de agua todavía, en un espacio de cómo de diez por 20 metros”.

Mientras tanto la lateral de avenida López Mateos entre avenida Conchita y avenida La Calma continúa cerrada la circulación. (José Luis Jiménez Castro)