Es real la falta de médicos especialistas en México y el ISSSTE también lo está padeciendo, señala el director Médico del Instituto, Ramiro López Elizalde, quien indica que, por ejemplo, en el Hospital Regional Valentín Gómez Farías, ubicado en Zapopan, hacen falta neonatologos y radiólogos.

Defiende la postura del presidente de México de contratar a médicos cubanos.

“Esto que se está convocando por el presidente no es una cuestión mediática, es una cuestión real, nos hacen falta especialistas y ahora lo que tenemos es resolverle la atención a la población, no solamente en los estados y en las comunidades pequeñas nos hacen falta médicos, hay hospitales grandes que no tenemos especialistas, en la Ciudad de México, igual aquí, nos hacen falta neonatólogos para el Valentín Gómez Farías, nos hacen falta radiólogos”.

Asegura que para resolver esta problemática, el ISSSTE incremento de 340 a cuatro mil el número de médicos residentes. (Por Claudia Manuela Pérez)