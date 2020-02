El desabasto de medicamentos en el Seguro Social también afecta el área de cardiología, donde no existen insumos ni medicinas básicas para intervenciones quirúrgicas o tratamientos cotidianos como el Losartan, denuncia Alejandro Carrillo Pacheco, secretario general del Sindicato Nacional Libre de Trabajadores del IMSS.

Admitió que después de un año con la nueva administración federal, no se ha podido combatir la falta de insumos y están en incertidumbre por la entrada en vigor del INSABI.

“Estas escasea de stents, de medicamentos, de insumos para cirugía de corazón, de insumos eh me imagino que en todas las especialidades, no, no, no es de ahorita, no es del gobierno de la cuarta transformación”.

A unos días de la llegada de la nueva delegada del IMSS, Edith Bermudez Alonso, el líder sindical pidió el beneficio de la duda para ella y su personal, pero advirtió que no permitirán modificaciones a su contrato laboral, tales como incrementar de cinco a seis días la jornada. (Por Mireya Blanco)