Por segundo día continúa la entrega de crubrebocas a usuarios del transporte urbano, con la indicación de que si no lo llevan puesto, no pueden subirse al camión.

Un despachador de la ruta 629, precisa.

“A los que no tienen cubrebocas se les está entregando aquí a la subida, nadie puede subir sin el cubrebocas a las subidas incluso le pusieron una calcomanía ahí donde especifica pues que ya sin el cubrebocas no lo podemos dejar”.

La repartición de cubrebocas esta mañana se realiza en terminales de camiones, estaciones del tren ligero, mercados, tianguis y zona centro de Guadalajara. (Por José Luis Jiménez Castro)