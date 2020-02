Luego que de los 559 expedientes recibidos por el ayuntamiento tapatío para solicitar un espacio en Plaza Guadalajara, 70 por ciento cumplió los requisitos, sigue la fase de entrega de espacios de los 163 locales subterráneos disponibles.

El regidor presidente de la comisión de Tianguis y Mercados, Eduardo Almaguer, señaló que tras la notificación del dictámen iniciará la entrega:

“Y ellos si no me equivoco tienen hasta cinco ó 10 días para venir y firmar ya su concesión y se les pueda entregar, yo calculo que en la segunda semana de marzo estarían ya ellos en posibilidad de estar recibiendo su local”.

Los 229 que no alcanzarán espacios en Plaza Guadalajara pero cumplieron con el trámite, entrarán en una lista para aspirar a ocupar alguno de los 398 locales disponibles en otros mercados del municipio. (Por Héctor Escamilla Ramírez)