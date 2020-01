En la incertidumbre, así se encuentran los pacientes de hospitales públicos del estado, luego de la desaparición del Seguro Popular el pasado 31 de diciembre.

La señora, Lupita Reynoso vecina de Tonalá, toma foto de la ventanilla vacía con carteles del extinto Seguro Popular del nuevo Hospital Civil:

“Aún no sabemos qué va a pasar, esperar haber que deciden, pues haber qué Dios dice… Pues no hay dinero, si están viendo como está el país de castigado y luego todavía castigarlo más, no, no, no, pues vea es un mundo de gente, un mundo de gente los que acudimos aquí”.

Desde que inició el año, los Hospitales Civiles de Guadalajara exentan de pago a los pacientes. (Por Rocío López Fonseca)