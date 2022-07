La investigación penal por el bloqueo de vialidades públicas y apología del delito contra “Fofo” Márquez y el otro influencer que cerraron el Puente Matute Remus, continúa, confirma el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro.

“Las denuncias siguen su curso, esto no se ha detenido. La Fiscalía está integrando la carpeta de investigación contra este joven. No por el propio video crean que ya se va a detener la investigación. Esto va a continuar”.

Fofo Márquez deberá hacer trabajo comunitario, de lo contrario el proceso se judicializará.

Si no acepta, corre el riesgo de ser presentado por la propia la Fiscalía. (Por Gricelda Torres Zambrano / Foto: @mr.fofomqzmoney)