En medio del total caos, las filas que le dan la vuelta dos veces al edificio y la confusión entre si se aplican la primera o la segunda dosis de la vacuna Pfizer y Sinovac, este martes se realiza aún, aquí en el Cuartel Colorado, la etapa de vacunación para rezagados.

A los organizadores no les ha quedado otra que colocar un pizarrón advirtiendo que sólo se aplica la segunda dosis y sin embargo la gente sigue llegando, pero así la siguen regresando, explica una organizadora.

“Sí, hemos regresado a bastantes, buscan la primera dosis, todavía no está, hay que checar la página de la Secretaría de Salud y mantenernos informados. Sólamente ahorita son dosis de segunda -¿Cómo cuánta gente han regresado que quieren la primera dosis?- Pues como, no, sí hemos regresado a bastantes, unas cien o más, buscan la primera dosis”.

Organizadores aquí en el Cuartel Colorado le piden a la gente que si no está formada que ya no venga, que mejor regrese mañana a partir de las 8:00 horas. (Por José Luis Jiménez Castro)