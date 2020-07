Mientras el discurso oficial asegura que la carga de trabajo en el Servicio Médico Forense no se refleja en la atención a la ciudadanía, en el exterior del edificio del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses la realidad es otra.

Empleados de casas funerarias reconocen que hasta hace algunos meses la práctica de autopsias y recolección de cuerpos no era mayor a las 36 horas, pero ahora pueden ser hasta tres días.

“Cómo has notado que ha cambiado el tiempo de espera de entrega de cuerpos y demás? Pues ha cambiado bastante. Los tardan más pues, de 24 hasta 72 horas. Eso es recientemente, y antes cuánto era? Antes eran 24 horas a lo mucho”.

La crisis operativa en el Servicio Médico Forense se debe al procesamiento de los cuerpos que llegan todos los días, sobre todo en jornadas violentas, más aquellos que llegan recuperados de las fosas clandestinas. (Por José Luis Escamilla)