Mientras la Secretaría de Transporte guarda absoluto silencio sobre el vencimiento de los transvales amarillos el próximo 31 de enero, en los módulos los siguen vendiendo sin que nadie aclare este punto, sobre todo a las personas de la tercera edad que compran boletos al por mayor.

“¿La señorita de la caja le dijo a usted que vencen el 31?… No, realmente no… ¿Qué le comentó la señorita?… Nada, nomás me los vendió y ya… ¿Cuántos compró?… 30 nomás, no tengo dinero… No a mi no me avisaron nada, a mi me avisaron los que ya no recibían del año pasado al 31 de diciembre nada más… ¿Pero usted no sabía lo del 31 de enero?… No, no eso no me lo han dicho, ni en las noticias he escuchado nada”.

Personas de la tercera edad que han adquirido hasta 50 boletos amarillos de Mi Pasaje no saben lo que harán con ellos después del 31 de enero, mientras tanto la Secretaría de Transporte como el Chinito. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)