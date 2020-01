Este lunes continúa el desconcierto, sobre todo entre personas de la tercera edad, pues en los módulos del programa Mi Pasaje se continúan vendiendo Transvales con fecha de vencimiento del 31 de enero.

“Y ahora están tienen vigencia cada mes, primero de enero al 31 de enero o al último de enero… ¿Entonces estos que acaba de comprar ya no los va a poder utilizar el primero de febrero? …Si se me quedan los que se me quedaron ya no se pueden aprovechar y no los reciben aquí, no los bonifican verdad, nada”.

Uno de los tantos inconvenientes sobre todo para personas de la tercera edad es que ahora las largas filas para adquirir Transvales serán cada mes y no cada seis meses como era anteriormente.

Sobre el tema, la Secretaría de Transporte aún no declara nada. (Por José Luis Jiménez Castro)