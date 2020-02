Hoy es el tercer día en que la glorieta Niños Héroes permanece cerrada a la circulación por una competencia de Go Karts y los daños colaterales continúan.

Esta mañana por ejemplo la señora Lucía tuvo que caminar cinco cuadras con su bebé en brazos para llegar a la guardería, pues el camión debido a los cierres no pudo llegar.

“¿Cuántas cuadras lleva caminando?… Cinco cuadras… ¿Se tuvo que bajar antes?… Si porque pues esta cerrado el paso ahorita para eso pues… ¿A dónde va?… A la guardería de aquí del IMSS… ¿Con su pequeño aquí en los brazos?… Si así es… ¿Se aventó las cinco cuadras?… Así es… Qué opina pues de estos cierres aquí?… Hay no pues esta muy mal oiga, porque pues ahora si que nos retrasan a todos con los horarios sobre todo que lleva uno prisa, pues si, si esta mal”.

Otro problema es para los derechohabientes de la clínica 89 del Seguro Social, pues debido al cierre a la circulación de avenida Chapultepec y Washington, los enfermos tienen que bajarlos en silla de ruedas y así trasladarlos hasta la clínica. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)