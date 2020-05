A dos meses de iniciadas las obras del camellón de avenida Aurelio Ortega en Zapopan apenas esta mañana el Ayuntamiento comenzó a socializarla ya cuando gran parte del camellón está levantado, lamentan vecinos opositores .Con chalecos color naranja empleados de Obras Publicas del Ayuntamiento de Zapopan , trataban de convencer a los vecinos de la colonia Los Maestros sobre las bondades de la obra , pero.

“La obra ya la tienen empezada, a nadie nos avisaron de repente empezamos a ver qué levantaban todo el lado , cómo puedes ver esta en perfecto estado , no se necesita ya dijimos nosotros los vecinos , no necesitamos esta obra , llévensela a otra colonia donde si haya necesidad”.

Señalan que tan no se socializó la obra que apenas hoy empleados del Ayuntamiento comenzaron a informar. (José Luis Jiménez Castro)