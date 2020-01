Continúa el constante movimiento policíaco entorno a la embajada de México en Bolivia, mismo que cumple seis días.

Las autoridades del país sudamericano insisten que sean entregados los nueve ex funcionarios que se encuentran en calidad de asilados en las instalaciones diplomáticas de México.

Los delitos que les imputa el gobierno de Jeanine Áñez son: terrorismo y fraude electoral.

Por su parte, el presidente López Obrador, dijo que no iban a entregar a nadie, ya que a su consideración el derecho de asilo es sagrado y aseguró que no caerá en provocaciones.