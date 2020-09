En el segundo día hábil, luego de la inauguración de la línea 3 del tren ligero, continúan causando confusión las rutas de camiones que ya no llegan al centro, sobre todo los que vienen de Zapopan, por ejemplo, esta mujer que lleva casi una hora esperando un camión:

“Sí nada… No llega ninguno / Cuánto tiempo lleva? / Más o menos 45 minutos / esperándolo? / Esperándolo y no, ni Camacho, ni San Esteban, ni Yucatán / Qué rutas son? / El Camacho, Yucatán o San Esteban / Antes sí pasaban? La semana pasada sí? Sí”.

Y es que muchas de las rutas que llegaban anteriormente al centro, hoy con la introducción del tren ligero, sólo arriban hasta la normal. (Por José Luis Jiménez Castro)