La Fiscalía del Estado continúa con la investigación en la zona restaurantera de Puerto Vallarta, luego del asesinato hace tres días del ex gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, confirma el presidente municipal, Arturo Dávalos Peña.

“Sí está ahorita cerrado. No nada más ese bar, porque es un completo donde está la Vaca Argentina, La Dolce Vita, Doroti, Strana, La Santa. Practicamente todo eso está bajo investigación porque tienen comunicación por pasillos a todos esos establecimientos. Creo que hay otro bar que está bajo investigación, que está cerrado también, está en la zona de la Marina, el Lucas”.

El alcalde asegura que la autoridad no ha recibido amenazas del crimen organizado luego del homicidio del ex gobernador

Desconoce si existe la intención de intervenir a la policía municipal e indica que no considera renunciar. (Por Gricelda Torres Zambrano / Foto: Cuartoscuro)