Persiste la queja de adultos mayores, quienes a pesar de estar inscritos en el programa Mi Pasaje a la hora de darse de alta en la página de la recarga de la tarjeta, simplemente esta los rechaza.

“Pero al meter su CURP, dar la opción de adulto mayor, me sale una leyenda que dice que no están dados de alta en el programa y que próximamente se abrirán nuevos registros”.

Esto ocurre, según la Secretaría de Asistencia Social, porque algunas personas no acudieron a refrendar su registro en el programa Mi Pasaje durante los meses de agosto, septiembre y octubre del 2021, por lo que tienen que acudir, nuevamente, a darse de alta. (Por José Luis Jiménez Castro)