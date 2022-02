Desde el pasado 3 de febrero Don Jesús no ha podido registrarse en el programa Mi Pasaje para recargar su tarjeta.

La página está saturada y en el teléfono no contestan.

“Me comunicó por celular y nomás gracias por llamar a Mi Pasaje, espere un rato, marque cero para ser atendido por un representante y nada -¿Desde cuándo está haciendo?- Desde el 3 de febrero que empezó la convocatoria, nomás no, y qué mal organizado”.

De plano, Don Jesús acudirá a los módulos de Mi Pasaje para ver si así personalmente lo atienden mejor y todavía faltan los nuevos registros que comenzarán a partir del 26 de febrero. (Por José Luis Jiménez Castro)