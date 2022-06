Continúan cayendo incautos a las afueras de las oficinas del CAS para el trámite de visas de la avenida Unión y avenida La Paz, donde, sobre todo, vecinos humildes llegados de rancherías, pueblos o ciudades circunvecinas son engañados por sujetos que les cobran cierta cantidad de dinero por acelerar sus trámites o bien no hacer fila, lo cual, por su puesto, no ocurre.

Aquí un incauto que llegó del estado de Sinaloa.

“Y la verdad estas personas llegan y rápidamente te abordan y te dicen dame 300-500 pesos, 500 pesos te piden y le tiene que regatear uno para que te dan rápido, te meten el turno más temprano, pues”.

Y si bien a las afueras del CAS, Centro de Atención de Solicitantes de Visas de Unión y La Paz hay una patrulla de la Policía de Guadalajara, mientras los afectados no denuncien los hechos, seguirán cayendo. (Por José Luis Jiménez Castro)