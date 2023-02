Esta semana ha sido dolorosa e interminable para los padres de Raúl Alejandro Barajas Ordúñez de 27 años de edad, quien desapareció justo el pasado nueve de febrero del estudio de música en el que trabajaba en la zona real en Zapopan.

“Se va a la casa 10.30, llega al estudio a trabajar. El en su trabajo de arreglista, haciendo mezcla para artistas. Ya en el transcurso de la tarde no tuvimos contacto con él. En la mañana nos dimos cuenta que no llegó a dormir. Le comento a mi hijo más chico, se va a buscarlo sin avisarme. Llega y se encuentra con una persona que no se identifica con él, solamente le dice que en el transcurso de la noche entre ocho y nueve de la noche se metieron a asaltar el negocio pero que se llevaron a las tres personas que estaban ahí”.

Desde hace una semana están desaparecidos Enrique Esparza Ochoa, de 21 años, Raúl Alejandro Barajas, de 27, y Jonathan Omar Vázquez, de 31.

Ayer se realizó una tercera manifestación para demandar su localización con vida. (Por Gricelda Torres Zambrano)