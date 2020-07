Permanece con un camión adentro, el socavón de más de 4 metros de profundidad que ayer con la tormenta se abrió sobre la lateral de la Avenida López Mateos entre avenida Conchita y la calle Pléyades en la Colonia La Calma de Zapopan. El riesgo es que junto al camión hundido de la empresa Estafeta hay prácticamente una alberca de 11 metros de profundidad, confirma el comandante Francisco Seda Ceja de Protección Civil Municipal de Zapopan quien estima cuando podrían sacar el camión hundido.

“Estamos esperando a que lleguen las bombas para poder ver el tiempo que nos vamos a tardar en desasolvar el agua de este lugar ¿La calle seguirá cerrada? Asi es, estamos viendo para que no pasen, no tener vialidad aquí y no se emblandezca lo que es la superficie donde está el socavón y vallamos a tener alguna otra situación que lamentar”.

Este cierre por la lateral de la Avenida López Mateos a la altura de la Calle Pléyades provoca que los vehículos para tomar Avenida La Calma tengan que incorporarse pero hasta el retorno de Las Águilas. (Por José Luis Jiménez Castro)