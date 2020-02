La Suprema Corte declaró que las cuentas bancarias de los ex suegros del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, no podrán ser descongeladas, por el momento.

Los ministros avalaron el bloqueo de cuentas a los padres de Karime Macías al asegurar que es cosa juzgada y deberá permanecer vigente hasta terminen las investigaciones en su contra de su hija.