Luego de asegurar que Jalisco se encuentra por debajo de los niveles de enero pasado en los indicadores Covid, a pesar del nuevo pico de la pandemia y que la entidad se encuentra en semáforo rojo, el Gobierno Estatal señala que no aumentan las restricciones.

El gobernador del estado, Enrique Alfaro, señala que sigue el cierre de bares y antros, y la disminución de aforos en restaurantes y salones de fiesta, entre otros.

“Hace 12 días tomamos decisiones que respondían a justamente a este ánimo de anticipar lo que se veía que podía venir, por eso el día de hoy no hay en este anuncio medidas adicionales de carácter restrictivo que tengamos que anunciar. Lo que tenemos que insistir es en que todos debemos de hacer lo que ya está establecido, si cada quien cumple con su responsabilidad podremos salir adelante”.

Agrega que los casos activos son casi los mismos alrededor de once mil, pero los hospitalizados y muertos son menos al igual que las pruebas positivas. (Por Claudia Manuela Pérez)